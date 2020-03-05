Крутиков: порту Архангельска нужно выработать решения для повышения конкурентоспособности

АРХАНГЕЛЬСК, 5 марта. /ТАСС/. Архангельскому порту необходимо выработать решения для повышения конкурентоспособности. Об этом в четверг в Архангельске в ходе визита в Северный Арктический федеральный университет сообщил журналистам заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

"В целом задача, чтобы порт был конкурентоспособным. Сегодня, исходя из тех тарифов, которые он предлагает, он не конкурентен. И здесь нужно вырабатывать отдельные решения, вопрос, кстати, не только в тарифах, вопрос в качестве сервиса, скорости и т. д.", - сказал Крутиков.

Он отметил, что архангельский порт в настоящее время используется для перевалки грузов в том числе для крупных проектов в Арктике. "Инвесторы выбирают его под свои проекты - это хороший сигнал, что Архангельск - удобная точка для перевалки грузов, которые обеспечивают реализацию тех самых крупных проектов по всей Арктике. Есть спрос, этот спрос растет по мере реализации крупных проектов", - добавил он.