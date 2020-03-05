{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Крутиков: порту Архангельска нужно выработать решения для повышения конкурентоспособности

Замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики отметил, что нужно решить вопрос с тарифами, качеством сервиса и т. д.

АРХАНГЕЛЬСК, 5 марта. /ТАСС/. Архангельскому порту необходимо выработать решения для повышения конкурентоспособности. Об этом в четверг в Архангельске в ходе визита в Северный Арктический федеральный университет сообщил журналистам заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

"В целом задача, чтобы порт был конкурентоспособным. Сегодня, исходя из тех тарифов, которые он предлагает, он не конкурентен. И здесь нужно вырабатывать отдельные решения, вопрос, кстати, не только в тарифах, вопрос в качестве сервиса, скорости и т. д.", - сказал Крутиков.

Он отметил, что архангельский порт в настоящее время используется для перевалки грузов в том числе для крупных проектов в Арктике. "Инвесторы выбирают его под свои проекты - это хороший сигнал, что Архангельск - удобная точка для перевалки грузов, которые обеспечивают реализацию тех самых крупных проектов по всей Арктике. Есть спрос, этот спрос растет по мере реализации крупных проектов", - добавил он.

Теги
РоссияАрктика сегодня
Реклама на ТАСС
Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 0,4-1,8%
Индекс Мосбиржи опустился до 2816,7 пункта, индекс РТС - до 1323,82 пункта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС