Каждый из девяти крупных проектов в Арктике позволит создать до 15 тыс. рабочих мест

АРХАНГЕЛЬСК, 5 марта. /ТАСС/. Каждый из девяти крупных инфраструктурных проектов в Арктической зоне РФ по переработке углеводородов, которые планируется реализовать до 2035 года, позволит создать до 15 тыс. рабочих мест. Об этом сообщил в четверг журналистам замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков в ходе рабочей поездки в Архангельск.

"Мы видим, что в ближайшие 15 лет как минимум девять <…> крупных проектов в сфере переработки углеводородных ресурсов [в Арктике] появится, проекты на шельфе. Такого масштабного уровня, каждый из которых будет как минимум на 10-15 тыс. рабочих мест", - сказал Крутиков при посещении Северного Арктического федерального университета.

По его словам, эти проекты сопоставимы с проектом "Новатэка" "Ямал СПГ". "[Например], проект "Восток ойл" - это будет крупнейший в Арктике инфраструктурный проект, и одновременно впервые в современной России вводится новая нефтяная провинция огромного масштаба", - добавил замминистра.