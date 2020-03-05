Крупнейшие российские компании отменяют командировки из-за коронавируса

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Распространение коронавируса по миру продолжает влиять на все сферы жизни. Как стало известно в четверг, сразу несколько крупнейших российских компаний, включая "Роснефть" и Ростех, ограничили командировки сотрудников за рубеж.
Оперативный штаб по предупреждению и борьбе с коронавирусом сообщил об еще одном подтвержденном случае заражения в России. По его данным, инфицирован был гражданин Италии. Его состояние оценивается как удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме.
Единичные случаи заражения коронавирусом фиксируются и в других странах - так, первый пациент появился в ЮАР, третий случай был подтвержден в Египте.
Никто никуда не едет
Российские работодатели вынуждены принимать меры по охране здоровья своих сотрудников. В среду стало известно, что "Газпром" с 2 марта ввел ограничения на зарубежные командировки и рекомендовал работникам воздержаться от частных поездок за границу. В четверг к нему присоединились другие энергетические гиганты - "Роснефть" и "Транснефть", а также госкорпорация "Ростех". Командировки уже ограничили такие компании, как "Алроса", Polymetal, группа ММК, "Фосагро".
Кроме того, в компаниях, где трудятся в общей сложности миллионы россиян, заявили, что не поощряют нахождение на рабочем месте людей с явными признаками простудных заболеваний.
Источник в отрасли рассказал ТАСС, что РЖД , ограничившие командировки еще в феврале, рекомендовали сотрудникам не выезжать за рубеж "без существенной необходимости", в том числе во время отпуска. Если поездка все-таки состоится, после нее работники железнодорожной компании должны будут пройти осмотр в медицинских учреждениях РЖД, добавил собеседник агентства. В пресс-службе холдинга пока не предоставили комментарий по этому поводу.
О влиянии коронавируса уже не раз заявляли представители российского и зарубежного туристического бизнеса. В четверг исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила журналистам, что объем бронирований россиянами туров на лето из-за коронавируса и геополитической напряженности упал на 20-25%. Причем это касается как зарубежных, так и популярных российских направлений - Крыма и Краснодарского края.
Некоторые российские предприятия вынуждены были остановить производство. В частности, оно приостановлено на автобусном заводе компании "Волгабас" во Владимирской области, так как поставщики из Китая из-за распространения коронавируса не выполнили свои обязательства по поставкам комплектующих. За вынужденный простой 350 сотрудникам будет выплачена компенсация, заверили в компании.
Активация планов
Еврокомиссия рекомендовала странам Европейского союза задействовать национальные планы по противодействию распространению коронавируса. Число заразившихся в Евросоюзе и Великобритании достигло 3,4 тыс. человек, в список стран, где зафиксирован новый вирус, вошла Босния и Герцеговина.
Как отметил представитель гендиректората Еврокомиссии по здравоохранению Ян Райан, если 13 февраля в ЕС и Великобритании было всего 44 случая заражения, то три недели спустя их количество выросло в сотни раз, в основном за счет Италии.
Райан подчеркнул, что в нынешних условиях страны ЕС могут вводить ограничения на проведение массовых мероприятий, закрывать учебные заведения, принимать меры для приоритетного обеспечения медицинскими средствами и препаратами зон заражения, включая возможные ограничения по их свободной продаже.
Учеба отменяется
Как сообщили в четверг в ЮНЕСКО, власти уже 15 государств и территорий приняли решение на время полностью закрыть школы в интересах борьбы с распространением нового коронавируса. Такие меры приняты, в частности, в Китае, Иране и Италии, КНДР, Японии и ряде других стран. В результате посещать учебные заведения потеряли возможность в общей сложности более 290,5 млн детей и подростков.
Кроме того, школы закрыты в отдельных районах еще девяти государств, включая Великобританию, Вьетнам, Германию, Пакистан, США, Францию, Южную Корею. В некоторых государствах, в том числе в Иране, на время прекращаются занятия в высших учебных заведениях. На Украине в связи с коронавирусом будут отменяться массовые мероприятия и закрываться школы, сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.