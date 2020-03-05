Крупнейшие российские компании отменяют командировки из-за коронавируса

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Распространение коронавируса по миру продолжает влиять на все сферы жизни. Как стало известно в четверг, сразу несколько крупнейших российских компаний, включая "Роснефть" и Ростех, ограничили командировки сотрудников за рубеж. Оперативный штаб по предупреждению и борьбе с коронавирусом сообщил об еще одном подтвержденном случае заражения в России. По его данным, инфицирован был гражданин Италии. Его состояние оценивается как удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме. Единичные случаи заражения коронавирусом фиксируются и в других странах - так, первый пациент появился в ЮАР, третий случай был подтвержден в Египте. Никто никуда не едет Российские работодатели вынуждены принимать меры по охране здоровья своих сотрудников. В среду стало известно, что "Газпром" с 2 марта ввел ограничения на зарубежные командировки и рекомендовал работникам воздержаться от частных поездок за границу. В четверг к нему присоединились другие энергетические гиганты - "Роснефть" и "Транснефть", а также госкорпорация "Ростех". Командировки уже ограничили такие компании, как "Алроса", Polymetal, группа ММК, "Фосагро".

Кроме того, в компаниях, где трудятся в общей сложности миллионы россиян, заявили, что не поощряют нахождение на рабочем месте людей с явными признаками простудных заболеваний. Источник в отрасли рассказал ТАСС, что РЖД , ограничившие командировки еще в феврале, рекомендовали сотрудникам не выезжать за рубеж "без существенной необходимости", в том числе во время отпуска. Если поездка все-таки состоится, после нее работники железнодорожной компании должны будут пройти осмотр в медицинских учреждениях РЖД, добавил собеседник агентства. В пресс-службе холдинга пока не предоставили комментарий по этому поводу. О влиянии коронавируса уже не раз заявляли представители российского и зарубежного туристического бизнеса. В четверг исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила журналистам, что объем бронирований россиянами туров на лето из-за коронавируса и геополитической напряженности упал на 20-25%. Причем это касается как зарубежных, так и популярных российских направлений - Крыма и Краснодарского края. Некоторые российские предприятия вынуждены были остановить производство. В частности, оно приостановлено на автобусном заводе компании "Волгабас" во Владимирской области, так как поставщики из Китая из-за распространения коронавируса не выполнили свои обязательства по поставкам комплектующих. За вынужденный простой 350 сотрудникам будет выплачена компенсация, заверили в компании. Активация планов Еврокомиссия рекомендовала странам Европейского союза задействовать национальные планы по противодействию распространению коронавируса. Число заразившихся в Евросоюзе и Великобритании достигло 3,4 тыс. человек, в список стран, где зафиксирован новый вирус, вошла Босния и Герцеговина.

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