Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже открылись снижением индексов

НЬЮ-ЙОРК, 5 марта. /ТАСС/. Рост ключевых индексов Нью-Йоркской фондовой биржи оказался кратковременным и сменился спадом в четверг.

Как свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, после открытия торгов американский промышленный индекс Dow Jones снизился на 675,39 пункта (2,49%), до 26 415,47. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 76,06 пункта (2,43%), до уровня 3054,06. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 215,35 пункта (2,39%), установившись на отметке 8802,74 пункта.

Техасская светлая нефть (WTI) подорожала к 17:35 мск. Цена поставок энергоносителя повысилась на 0,09 доллара (0,19%), до $46,87.

Эйфория, вызванная во многом оптимистичными для бывшего вице-президента США Джозефа Байдена результатами первичных выборов (праймериз) в 14 штатах во вторник, влияла на настроения участников рынка в среду. В этот день к закрытию торгов Dow Jones вырос на 1173,45 пункта (4,53%), до 27 090,86. До этого ключевые показатели фондового рынка США снижались на фоне опасений, вызванных последствиями вспышки заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3 тыс. летальных исходов, выздоровели более 52 тыс. человек, число случаев заражения осталось у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших достигло почти 12,7 тыс., свыше 210 человек умерли.