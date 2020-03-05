Глава Тульской области предложил дать регионам право открывать эскроу-счета

ТУЛА, 5 марта. /ТАСС/. Власти регионов необходимо наделить правом открытия эскроу-счетов, чтобы появилась возможность участвовать в долевом строительстве по программе переселения граждан из аварийного жилья. Соответствующие поправки в бюджетный кодекс предложил внести губернатор Тульской области Алексей Дюмин в Туле на выездном заседании Совета законодателей Центрального федерального округа (ЦФО).

"С 1 июля 2019 года участвовать в долевом строительстве можно только при использовании эскроу-счетов. Действующее законодательство не предусматривает открытие таких счетов органами государственной власти и местного самоуправления. А значит, мы лишены права участвовать в долевом строительстве в рамках программы переселения. <...> Необходимо внести изменения в федеральное законодательство - в бюджетный кодекс", - сказал Дюмин.

Согласно нацпроекту "Жилье и городская среда" перед регионами стоит задача к концу 2024 года расселить 9,54 млн кв. метров аварийного жилого фонда, число переселенных из непригодных домов составит 530,9 тыс. человек. Дюмин отметил, что отсутствие права открытия счетов эскроу сдерживает темпы реализации программы переселения. "Этот вопрос актуален не только для Тульской области", - добавил он.

Новая система долевого строительства введена в РФ с 1 июля 2019 года. Российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую, чтобы избежать ситуаций, когда при банкротстве компаний люди фактически не имеют возможности вернуть их обратно.

Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, размещаются застройщиками на банковских счетах эскроу, при этом возведение домов ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков компании смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.

Предложение губернатора планируется включить в повестку ближайшего заседания Совета законодателей ЦФО, сказал председатель Совета, спикер Мосгордумы Алексей Шапошников.