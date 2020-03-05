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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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Страны ОПЕК+ пока не достигли консенсуса по параметрам продления сделки

Ранее Россия и Казахстан не поддержали идею усилить сокращение добычи еще на 1,5 млн б/с

ВЕНА, 5 марта. /ТАСС/. Страны ОПЕК+ пока не достигли консенсуса относительно параметров продления соглашения об ограничении добычи нефти, сообщил журналистам министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев.

"На сегодняшний день консенсус не достигнут, поэтому я предлагаю дождаться завтрашней встречи, чтобы поставить все точки над i", - сказал он. "У нас [у Казахстана] есть своя позиция, но мы ее озвучим завтра", - добавил министр.

"Совещание для того и созывается, чтобы прийти к единому мнению, снять все острые углы. Вчерашнее заседание [министерского мониторингового комитета ОПЕК+], сегодняшнее заседание ОПЕК и завтрашнее ОПЕК+ предполагает, что будут приняты те параметры, которые удовлетворят всех", - отметил Ногаев.

Ранее источники сообщали ТАСС, что заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в 4 марта закончилось без консенсуса, так как Россия и Казахстан не поддержали идею усилить сокращение добычи еще на 1,5 млн б/с на второй квартал из-за влияния коронавируса.

ОПЕК по итогам заседания 5 марта рекомендовал странам ОПЕК+ усилить сокращение добычи нефти на второй квартал на 1,5 млн б/с при соблюдении пропорций: 1 млн б/с приходится на страны ОПЕК, 0,5 млн б/с - на "не ОПЕК". Все участники ОПЕК+ встретятся в пятницу, 6 марта, когда в Вену вернется министр энергетики РФ Александр Новак и озвучит позицию России.

Сделка на II квартал

Страны ОПЕК+ обсуждают возможность продления соглашения по сокращению добычи нефти только на второй квартал, так как пока неизвестно, как поведет себя рынок в дальнейшем. "[Обсуждается продление] на квартал, сейчас идет разговор о втором квартале, так как мы не знаем, как поведет себя рынок", - сказал министр. Он также отметил, что согласен с оценкой ОПЕК о замедлении темпов роста спроса на нефть из-за коронавируса более чем в два раза. "Вчера на заседании аналитики ОПЕК высказали мнение, видение. Я думаю, что эти эксперты достаточно компетентны", - подчеркнул Ногаев.

Он добавил, что Казахстан полностью выполнил взятые на себя обязательства в рамках ОПЕК+, в том числе за февраль. "На сегодняшний день мы все принятые на себя обязательства выполняем", - сказал министр.

Ранее министры стран ОПЕК одобрили дополнительное ограничение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки во втором квартале. На ОПЕК придется 1 млн баррелей в сутки, на "не ОПЕК" - 500 тыс. баррелей в сутки.

При этом ОПЕК ухудшила оценку роста глобального спроса на нефть в 2020 году из-за негативного влияния распространения коронавируса. Теперь картель прогнозирует, что мировой спрос на нефть вырастет на 480 тыс. баррелей в сутки вместо ожидаемых в декабре 1,1 млн баррелей в сутки.

Теги
КазахстанРоссияРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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