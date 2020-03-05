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В Казахстане заявили об отсутствии оснований для начала поставок нефти в Белоруссию

В Минэнерго отметили, что для поставок нет правовых оснований в рамках ЕАЭС

ВЕНА, 5 марта. /ТАСС/. Казахстан и Белоруссия пока не договорились о начале поставок нефти и нефтепродуктов, так как сейчас для этого нет правовых оснований в рамках ЕАЭС. Тем не менее соответствующее двустороннее соглашение между странами прорабатывается, сказал журналистам министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев.

"Для того, чтобы поставки нефти и нефтепродуктов в Белоруссию пошли, необходимо двустороннее соглашение. Вы знаете, что в рамках ЕАЭС до 1 января 2025 года все взаимоотношения по энергоресурсам регулируются в двусторонних соглашениях, это соглашение у нас имеется только с Россией. Ни с Белоруссией, ни с Киргизией, ни с другими членами ЕАЭС у нас этого нет. Все на стадии проработки. Мы на сегодняшний день не имеем основания для поставки", - отметил он.

Министр при этом не стал комментировать стоимость поставок нефти, заметив, что это коммерческий вопрос, который находится вне компетенции министерства.

Ранее он говорил, что Белоруссия обращалась к Казахстану с вопросом поставок нефти на свои нефтеперерабатывающие заводы.

Поставки российской нефти на белорусские НПЗ были остановлены с 1 января 2020 года, поскольку Москва и Минск не заключили соглашение об условиях поставок на этот год. Из всех российских компаний, поставлявших нефть в Белоруссию, экспорт не прекратил только "Сафмар". 26 февраля "Белнефтехим" сообщил, что с марта нефть на белорусские НПЗ по рыночной цене без премии, помимо компаний группы "Сафмар", начнут поставлять пять новых российских компаний.

В Белоруссии также ожидают прибытия двух танкеров с 160 тыс. тонн азербайджанской нефти, которая будет доставлена в Одессу, а затем по нефтепроводу перегнана на Мозырский НПЗ. Также в марте через порт Клайпеды в Новополоцк на ОАО "Нафтан" будет поставлено около 160 тыс. тонн нефти, закупленной через трейдеров. 26 января Белоруссия получила первую партию купленной в Норвегии нефти из Клайпедского порта. Всего по контракту республика должна будет получить по железной дороге из Литвы более 80 тыс. тонн нефти.

Теги
БелоруссияКазахстан
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