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Продажи "Автоваза" в России в феврале упали на 7%

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года компания продала на 25 тыс. машин меньше

МОСКВА, 5 марта./ТАСС/. "Автоваз" в феврале 2020 года снизил продажи автомобилей Lada на российском рынке на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 25 тыс. машин, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

По итогам двух месяцев 2020 года "Автоваз" продал в России 46,8 тыс. автомобилей (-3,6%).

Самой популярной моделью по итогам продаж февраля стала Lada Granta - за месяц было реализовано 9,56 тыс. автомобилей (-9,6%). На втором месте - Lada Vesta, продажи которой составили 8,1 тыс. машин (+1,8%). Замыкает тройку самых популярных моделей Lada Largus - 2,8 тыс. машин (-9,4%).

В целом, по данным АЕБ, продажи легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили) в России в феврале 2020 года упали на 2,2% в годовом выражении и составили 119,07 тыс. штук.

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