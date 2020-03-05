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Минсельхоз совместно с экспертами разработает единый реестр пчеловодов

Лидерами по производству меда среди российских регионов являются Башкирия, Приморский край и Алтайский край

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Минсельхоз РФ совместно с региональными органами и отраслевыми союзами разработает единый реестр пчеловодов, в котором будет содержаться информация о руководителях сельхозпредприятий, паспорта пасек, сроки и места их пребывания. Об этом сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов в ходе совещания с руководителями региональных аграрных ведомств, представителями отраслевых союзов и бизнес-сообществом.

"В ближайшее время совместно с региональными органами управления АПК, отраслевыми союзами, пчеловодами и аграриями будет разработан единый реестр пчеловодов с информацией о руководителях сельхозпредприятий, паспортах пасек, сроках и местах их пребывания. Это позволит повысить прозрачность рынка. Наряду с этим необходимо продолжить работу по профилактике отравлений медоносных пчел пестицидами, соблюдению культуры опыления растений, развитию промышленного пчеловодства и продвижению производимой продукции в торговые сети", - заявил Хатуов.

В настоящее время пчеловодство сосредоточено в личных подсобных хозяйствах населения - на их долю приходится почти 94% пчелосемей. Регионами - лидерами по производству меда традиционно являются Башкирия, Приморский и Алтайский края.

В ходе совещания было отмечено, что для повышения эффективности мер законодательного регулирования и защиты интересов сельхозтоваропроизводителей ведомством создана рабочая группа.

По итогам совещания Джамбулат Хатуов поручил руководителям региональных аграрных ведомств продолжить взаимодействие с представителями подотрасли для развития потребительских кооперативов и увеличения производства меда и других продуктов пчеловодства. Заместитель министра подчеркнул, что благодаря государственной поддержке пчеловодства (грантам начинающим фермерам и семейным животноводческим фермам, развитию материально-технической базы сельскохозяйственных кооперативов и другим мерам) в последние 10 лет отмечается поступательный рост производства меда.

В 2019 году в ряде регионов была зафиксирована гибель пчел, основной причиной которой, по оценке Минсельхоза, стало несоблюдение сельхозпроизводителями правил и норм применения пестицидов, а также несвоевременное оповещение пчеловодов о предстоящих обработках полей.

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