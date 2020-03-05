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ПМЭФ-2020 отменен из-за коронавируса

Как отметил председатель оргкомитета форума Андрей Белоусов, решение принято в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения чрезвычайной ситуации
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© Донат Сокрокин/ТАСС

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Оргкомитет Петербургского международного экономического форума принял решение не проводить мероприятие в 2020 году. Об этом заявил журналистам председатель оргкомитета ПМЭФ Андрей Белоусов.

"В целях защиты здоровья российских граждан, гостей и участников форума в этом году его решили не проводить", - сообщил он.

По словам Белоусова, решение принято в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки коронавируса и информацией о его распространении в странах-участниках форума.

Теги
РоссияБелоусов, Андрей РэмовичРаспространение коронавируса нового типа
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