МЭА пересмотрит прогноз на спрос на нефть в сторону понижения из-за коронавируса

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. Международное энергетическое агентство (МЭА) пересмотрит в сторону понижения свои прогнозы на спрос на нефть и опубликует их в понедельник, 9 марта. Об этом сообщил в четверг исполнительный директор организации Фатих Бирол, выступая в комитете по энергетике и природным ресурсам Сената Конгресса США.

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"МЭА пересмотрит прогнозы по спросу на нефть в следующий понедельник из-за вируса", - отметил он. При этом Бирол подчеркнул, что распространение заболевания является "временной проблемой", а фундаментальные факторы вокруг спроса на нефть "все еще сильны".

"Любые точные краткосрочные прогнозы, которые я дам вам сегодня, могут оказаться устаревшими к завтрашнему дню. Но уже сейчас понятно, что COVID-19 (заболевание, вызываемое новым коронавирусом - прим. ТАСС) негативно влияет на глобальную экономическую деятельность. Его влияние на нефтяные рынки несоразмерно сильно, потому что он мешает огромному количеству людей и товаров передвигаться на автомобилях, грузовиках, автобусах, самолетах и многих других видах транспорта", - пояснил Бирол.