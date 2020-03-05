Рубль ускорил снижение к доллару и евро на фоне новости об отмене ПМЭФ-2020

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Курсы доллара и евро ускорили рост по отношению к рублю на торгах Московской биржи на фоне новости о том, что Оргкомитет Петербургского международного экономического форума принял решение не проводить форум в 2020 году.

До решения комитета курс евро составлял 75,27 рубля, а курс доллара - 67,24 рубля. После объявления об отмене форума, курс европейской валюты, по состоянию на 20:46 мск, поднялся - до 75,9 рубля, а курс американской - до 67,78 рубля.

Нефтяные котировки также усилили снижение. Стоимость майского фьючерса нефти Brent на бирже ICE в Лондоне падает на 1,5% - до $50,36 за баррель. Цена WTI опускается на 1,1% - до $46,26 за баррель.

В этом году ПМЭФ планировалось провести с 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге. В рамках форума, в частности, предполагалось провести панельную дискуссию "Новый коронавирус - старые вызовы: как снизить экономические последствия эпидемий?"

К участию в дискуссии планировалось пригласить руководителей международных и российских организаций в области здравоохранения, представителей научного сообщества и международного бизнеса.