Татарстан к 2030 году намерен увеличить объем ВРП до 5 трлн рублей

КАЗАНЬ, 5 марта. /ТАСС/. Республика Татарстан ставит перед собой задачу увеличить объем Валового регионального продукта к 2030 году - до 5 трлн рублей. Об этом в четверг, выступая на коллегии Министерства промышленности и торговли Татарстана, сообщил президент республики Рустам Минниханов.

"Мы же регион - донор, хотя мы пятый субъект по объемам вкладов в федеральный бюджет, нам не так много достается [средств из бюджета]. Поэтому мы рассчитываем на свои силы. Наша задача к 2030 году, чтобы у нас был объем валового регионального продукта не менее 5 трлн рублей и собственных доходов под 600 млрд рублей. Никто этого [за нас] не сделает, это сделать можем мы", - сказал он.

По его словам, собственные доходы Татарстана в 2019 составили практически 300 млрд рублей, в республике было выполнено 40 различных программ. При этом объем промышленного производства составил 2 трлн 877 млрд рублей, индекс промышленного производства - 101%. Власти республики и предприятия не могут быть удовлетворены этим показателем, у республики есть потенциал для роста, считает Минниханов. "Ведь мы росли и по 7-8 и больше процентов, для этого нам, конечно, многие вещи нужно пересмотреть", - добавил он.

Минниханов отметил, что в текущем году помимо национальных проектов в Татарстане запущено 50 республиканских программ с объемом финансирования почти 50 млрд рублей. Это говорит, что у республики есть потенциал и возможности для развития, пояснил он.

Принимавший участие в заседании коллегии вице-премьер РФ Юрий Борисов рассказал, что долги российских предприятий оборонно-промышленного комплекса в размере 750 млрд рублей будут реструктурированы, половина из этой суммы будет списана. Президент Татарстана считает, что эта мера позволит предприятиям направить деньги на собственное развитие.

"Конечно, мы ничего не сделаем, если это долговое бремя будет. То, что решение найдено, и уже мы будем иметь возможность облегчить долговую нагрузку, больше инвестировать в модернизацию, расширение - это очень хороший сигнал", - сказал Минниханов.