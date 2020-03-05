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Минтруд подтвердил разработку законопроекта для перехода на прямые выплаты из ФСС

Фонд социального страхования планирует перейти на прямые выплаты в 2021 году

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Минтруд предлагает законодательно закрепить новый порядок выплаты больничных и пособий имеющим детей гражданам напрямую из Фонда социального страхования, минуя работодателя. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Минтруда.

Ранее "Известия" написали, что Минтруд разрабатывает законопроект, согласно которому все страховые выплаты работники будут получать не от работодателя, а напрямую от Фонда социального страхования (ФСС).

"Минтруд РФ предлагает законодательно закрепить новый порядок выплаты по больничным листам и выплачиваемым в рамках социального страхования пособиям гражданам, имеющим детей. После принятия законопроекта эти выплаты будут приходить сотруднику напрямую от Фонда социального страхования, а не со счета работодателя", - говорится в сообщении.

Проект реализуется с 2011 года в пилотных регионах, напомнили в Минтруде. "Значительно сокращаются временные затраты предприятий на обработку и расчет пособий. Механизм уже проверен регионами в рамках пилота и хорошо зарекомендовал себя на практике", - приводит пресс-служба слова министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.

ФСС с 2011 года реализует пилотный проект "Прямые выплаты", который предусматривает перечисление пособий работникам непосредственно из Фонда социального страхования без посредника, которым до этого выступал работодатель. Речь идет выплатах, которые связаны с временной нетрудоспособностью, например, больничные листы, отпуск по уходу за ребенком, пособия по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка, выплаты в связи с несчастными случаями на производстве и другие, выплачиваемые Фондом социального страхования.

Все эти выплаты в пилотных регионах перечисляются на банковский счет гражданина, минуя работодателя, в течение десяти календарных дней со дня получения сведений, которые необходимы для назначения и выплаты соответствующего вида пособия. В настоящее время в пилотном проекте по прямым выплатам участвует 69 субъектов РФ. С 1 июля 2020 года присоединятся еще восемь субъектов. В октябре 2018 года глава фонда Андрей Кигим сообщал ТАСС, что ФСС планирует в 2021 году перейти на прямые выплаты по соцстрахованию. По его словам, "это будет эффективно как для работодателей, у которых высвободятся оборотные средства, так и для работающих граждан, которые будут социально защищены и гарантированно получат причитающиеся выплаты страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию".

Теги
РоссияКотяков, Антон Олегович
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