"Швабе" начал производство прибора, проверяющего качество моторного топлива за минуту

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех" начал производство прибора, позволяющего за минуту проверить качество моторного топлива, говорится в сообщении холдинга.

"На производстве "Швабе" госкорпорации "Ростех" в Казани стартовал выпуск спектрорефрактометров с использованием уникальной технологии экспресс-контроля качества моторных топлив. Разработка холдинга позволит оперативно определять основные эксплуатационные характеристики бензина, дизельного топлива и керосина", - сообщает пресс-служба "Швабе".

Применять устройство автомобилисты могут самостоятельно, так как это не требует специальных навыков, отмечается в сообщении. Основными заказчиками станут центры независимой технической экспертизы транспортных средств и дистрибьюторы аналитического оборудования. Изделие позволяет за минуту с помощью идентификационной карты или запрограммированного смартфона определить долю ароматики, октановое число бензинов, цетановое число, морозоустойчивость дизельного топлива, высоту некоптящего пламени и нагарный фактор керосинов, говорится в сообщении.

Компания намерена в ближайшее время внедрить технологию для использования ее в процессе перекачки топлива.

"По сравнению с существующими приборами для экспресс-контроля качества моторных топлив наша технология дает больше достоверной информации об основных эксплуатационных характеристиках моторных топлив за короткое время. При эксплуатации от пользователя не требуются расходные материалы, а также дополнительные вложения и затраты", - пояснил гендиректор "Швабе - Технологическая лаборатория" Андрей Коньков.