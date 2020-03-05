Фонд развития Дальнего Востока разработает систему мониторинга развития Арктики

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) станет создателем единой статистической и информационно-аналитической системы, с помощью которой будет вестись мониторинг развития российской Арктической зоны. В том числе фонд создаст цифровой двойник Севморпути, сообщил ТАСС в четверг глава фонда Алексей Чекунков.

"Фонд будет заниматься разработкой единой информационно-аналитической системы для Арктики. В том числе создаст первый в России цифровой двойник Северного морского пути, который станет основным драйвером развития региона. Это будет информационно-аналитический цифровой сервис на основе динамической математической модели", - сказал Чекунков.

Президент РФ Владимир Путин утвердил основы государственной политики РФ в Арктике до 2035 года, соответствующий указ опубликован в четверг. Разработка единой статистической и информационно-аналитической системы для мониторинга социально-экономического развития российской Арктической зоны и управления ее развитием названа одним из главных механизмов реализации госполитики в Арктике.