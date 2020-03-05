Власти Петербурга поддержали решение оргкомитета ПМЭФ не проводить форум в 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга поддержало решение оргкомитета Петербургского международного экономического форума не проводить мероприятие в 2020 году из-за вспышки нового коронавируса, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе губернатора Санкт-Петербурга.

"Каждый Международный экономический форум для нашего города - как премьера нового спектакля. Мы готовимся показать наши достижения, вкладываем средства в развитие дорожной инфраструктуры. Но мы не имеем права подвергать угрозе многочисленных гостей и участников форума. Понимаем мотивы, разделяем опасения и полностью поддерживаем решение правительства Российской Федерации", - говорится в сообщении пресс-службы со ссылкой на заявление вице-губернатора города Евгения Елина.

В пресс-службе комитета по инвестициям Санкт-Петербурга в беседе с агентством выразили уверенность, что зарубежные партнеры понимают сложившуюся ситуацию. "Конечно же возможные негативные последствия на одной чаше весов, на другой - благополучие и здоровье петербуржцев и наших партнеров из других городов и других стран. Мы надеемся, что ситуация выправится", - отметил официальный представитель комитета.

В этом году ПМЭФ планировалось провести с 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге. В рамках форума, в частности, предполагалось провести панельную дискуссию "Новый коронавирус - старые вызовы: как снизить экономические последствия эпидемий?".

К участию в дискуссии планировалось пригласить руководителей международных и российских организаций в области здравоохранения, представителей научного сообщества и международного бизнеса.