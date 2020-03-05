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Товарооборот между Татарстаном и Сербией вырос в два раза

Он превысил $100 млн

КАЗАНЬ, 5 марта. /ТАСС/. Сербия и Татарстан по итогам 2019 года нарастили товарооборот в два раза по отношению к показателю 2018 года, он превысил $100 млн. Об этом в четверг на заседании Межправительственного российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов.

"Итоги прошлого года: наш товарооборот превысил $100 млн, мы выросли в два раза, есть большой потенциал для дальнейших наших проектов. Мы готовим визит наших бизнесменов, ну и я сам готов активно поработать в части продвижения нашей продукции в Сербию, сербской продукции в нашу республику. Мы заинтересованы в продвижении таких предприятий, как "КамАЗ", Казанский вертолетный завод, "Нижнекамскшина", "Казанькомпрессормаш", многие другие предприятия", - сказал он.

На утренней встрече с первым вице-премьером, министром иностранных дел Сербии Ивицей Дачичем президент Татарстана отметил, что товарооборот в $100 млн далеко не предел. Есть большой потенциал для развития связей в сфере нефтепереработки и нефтехимии, энергетики, машиностроения, автомобилестроения, ИТ. Он отметил, что республика заинтересована в организации прямого авиасообщения с Сербией, это должно стимулировать развитие деловых связей.

По данным пресс-службы главы региона, "Камаз" поставляет в Сербию автомобили и закупает у сербских коллег комплектующие, Казанский вертолетный завод в прошлом году передал сербской стороне три вертолета Ми-17В5. Предприятия группы "Татнефть" поставили более 200 тыс. автомобильных шин, в свою очередь закупая у сербских компаний пресс-формы.

Теги
Минниханов, Рустам НургалиевичРоссияСербияТатарстан
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