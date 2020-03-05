Борисов считает, что российский рынок нужно закрепить за отечественным производителем

КАЗАНЬ, 5 марта. /ТАСС/. Российский рынок необходимо расчистить и закрепить за отечественными производителями. Об этом в четверг заявил вице-премьер Юрий Борисов, выступая на коллегии Минпромторга в Казани.

"Чтобы доминировать на российском рынке российскому производителю нужно расчистить рынок, - сказал Борисов. - Российской промышленности нужны реальные преференции, а не рассуждения на этот счет. Мы выбрали очень ясный и простой путь - научились делать в том или ином сегменте продукцию той или иной номенклатуры, значит гарантированно надо ее закрепить за российским производителем".

По словам Борисова, все преференции российским производителям при госзакупках достаточно просто обойти. "При конкурсных процедурах у нас такие талантливые люди, так прекрасно пишут [конкурсную документацию], такие требования смогут написать, что российскому производителю и подойти близко [не получится], - сказал вице-премьер. - Они тут же за счет этих требований сориентируются на конкретного будущего поставщика, и все нормально. Нужно поставить этому жесткий однозначный запрет".

"Сейчас принимаются достаточно серьезные меры, и я постоянно нахожусь в дискуссии. Меня постоянно упрекают, что мы в ВТО, мы должны соблюдать [нормы ВТО]. Разве санкции против России - это элемент добросовестной конкуренции? Как вот это соотносится с нормами ВТО?" - рассказал Борисов.

По словам Борисова, при сохранении "старых подходов" Россия может не достигнуть положительных эффектов от реализации национальных проектов. "Мы можем продолжать закупать импортное оборудование, на жизненном цикле мы будем его обслуживать - сервисы, ремонт, запчасти - и все это находится за рубежом. Мы садимся на западную иглу. И при этом все деньги уходят западным поставщикам".

При этом Борисов отметил, что другие страны активно используют меры по защите внутреннего рынка от иностранных поставщиков. "Все страны в мире, кто заботится о развитии собственной национальной промышленности, не стесняясь проводят в жизнь ярко выраженные преференционные меры в интересах отечественного производителя, - сказал он. - Посмотрите что делает Трамп в Америке? Ему наплевать на все обременения, он работает в интересах своей промышленности".