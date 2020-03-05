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Эксперты оценили убытки от отмены ПМЭФ-2020

Глава комитета московского регионального отделения "Деловой России" по конгрессно-выставочной деятельности Павел Музыченко считает, что ущерб составит несколько миллиардов рублей
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© Петр Ковалев/ТАСC

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Конгрессно-выставочная индустрия потерпит многомиллиардные убытки от отмены Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявил ТАСС в четверг председатель комитета московского регионального отделения "Деловой России" по конгрессно-выставочной деятельности Павел Музыченко, который также владеет компанией-застройщиком стендов выставочных мероприятий.

В четверг оргкомитет ПМЭФ объявил, что в 2020 году форум будет отменен из-за распространения коронавируса. Ранее по той же причине были отменены Российский инвестиционный форум в Сочи и Ялтинский экономический форум.

"Я считаю, что конгрессно-выставочная индустрия из-за отмены ПМЭФ потерпит многомиллиардные убытки, и сейчас последует большое количество банкротств или каких-то, не знаю, слияний", - сказал Музыченко.

"Я завтра сотрудникам сообщу, что, к сожалению, мы будем вынуждены сокращать рабочую неделю. В моей компании уже точно будут последствия, в других, я уверен, будет то же самое", - отметил он. Музыченко не исключил даже консервации производства.

"Пострадают все. Весь Санкт-Петербург на ушах стоит, когда проходит форум. Могу сказать, что ПМЭФ - самое дорогое мероприятие в мире, там самые дорогие стенды. Есть лоты по 100 млн рублей, по 50 млн рублей. В "красном" павильоне стоимость стендов в среднем стартует от 50 до 100 млн рублей. Миллиард - это только один павильон навскидку, там их четыре, то есть минимум 4 млрд рублей только стенды. А еще каждая компания проводит вечеринки. Самая простая вечеринка во время ПМЭФ начинается от 10 млн рублей. То есть только на вечеринках мы можем сказать, что миллионов на 200 минимум, а то и на полмиллиарда потери. Это event-агентства, это артисты - недополучат все, от таксиста до организатора форума", - сказал Музыченко.

Он напомнил, что убытки компаний, связанных с выставочной застройкой, из-за отмены Российского инвестиционного форума в Сочи, составили около 1 млрд рублей.

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