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В Нижегородской области перенесут срок введения инвестиционного налогового вычета

Глава региона Глеб Никитин назвал меру поддержки эффективной, ее введут в 2021 году вместо 2023

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 марта. /ТАСС/. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил правительству региона перенести сроки применения инвестиционного налогового вычета с 2023 года на 2021 год.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил компенсировать регионам две трети выпадающих доходов от применения инвестиционного налогового вычета. Он отмечал, что сегодня у субъектов федерации есть право предоставлять эту трехлетнюю льготу по налогу на прибыль, но "они редко используют такую возможность". Суть льготы состоит в том, что предприятия, которые вкладывают деньги в модернизацию своего производства, могут уменьшить свои выплаты налога на прибыль, если в регионе принят соответствующий закон

"Это эффективная мера поддержки, мы достаточно оперативно приняли соответствующий региональный закон. Но сейчас, учитывая положения послания президента, есть необходимость его доработать. Бизнес важно развивать здесь и сейчас, потому я считаю необходимым перенести срок применения вычета с 2023 года на 2021 год", - заявил губернатор журналистам в четверг по итогам встречи с предпринимателями.

Глава региона уточнил, что в настоящее время воспользоваться мерой поддержки смогут предприятия, реализующие приоритетные инвестиционные и инновационные проекты. Кроме того, власти Нижегородской области рассматривают возможность расширения категорий налогоплательщиков, которые смогут воспользоваться таким вычетом.

"Наша главная задача - чтобы мера поддержки была востребована и имела целевую аудиторию", - резюмировал губернатор.

Теги
РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская область
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