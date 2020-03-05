Бизнес-омбудсмен Москвы предложила провести дискуссии ПМЭФ на других площадках

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Дискуссионные сессии, которые планировалось провести в этом году на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), можно организовать на других площадках с меньшим скоплением людей. Такое мнение высказала в четверг ТАСС уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева.

"Я думаю, что главное - это здоровье граждан. В сложившейся ситуации те дискуссионные площадки, которые на ПМЭФ планировались, не сосредотачивая в одном месте, можно распределить по другим, не таким массовым мероприятиям. Коммуникации между бизнесом можно и онлайн строить - мы живем в век цифровой экономики", - сказала собеседница агентства.

Минеева отметила, что не планировала в ближайшее время заграничные командировки.

Председатель общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик поддержал решение об отмене форума. "Главное - здоровье", - сказал он ТАСС, не добавив подробностей.

В этом году ПМЭФ планировалось провести с 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге, однако оргкомитет мероприятия принял решение не проводить форум в 2020 году. Такое решение принято в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки коронавируса и информацией о его распространении в странах-участницах форума.