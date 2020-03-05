{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Бизнес-омбудсмен Москвы предложила провести дискуссии ПМЭФ на других площадках

Татьяна Минеева отметила, что коммуникации между бизнесом можно строить в онлайн режиме

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Дискуссионные сессии, которые планировалось провести в этом году на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), можно организовать на других площадках с меньшим скоплением людей. Такое мнение высказала в четверг ТАСС уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева.

На эту тему

"Я думаю, что главное - это здоровье граждан. В сложившейся ситуации те дискуссионные площадки, которые на ПМЭФ планировались, не сосредотачивая в одном месте, можно распределить по другим, не таким массовым мероприятиям. Коммуникации между бизнесом можно и онлайн строить - мы живем в век цифровой экономики", - сказала собеседница агентства.

Минеева отметила, что не планировала в ближайшее время заграничные командировки.

Председатель общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик поддержал решение об отмене форума. "Главное - здоровье", - сказал он ТАСС, не добавив подробностей.

В этом году ПМЭФ планировалось провести с 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге, однако оргкомитет мероприятия принял решение не проводить форум в 2020 году. Такое решение принято в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки коронавируса и информацией о его распространении в странах-участницах форума.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Кабмин создал комиссию по повышению устойчивости экономики
Комиссию возглавил первый вице-премьер Андрей Белоусов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС