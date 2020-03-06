Эксперты: индекс "здоровья банковского сектора" в РФ повысился в 2019 году до 90,5%

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Индекс "здоровья банковского сектора" (доля банков, которые не допустят дефолт в течение ближайших 12 месяцев) в РФ повысился в 2019 году до 90,5% против 89% в 2018 году, говорится в сообщении пресс-службы российского рейтингового агентства "Эксперт РА".

В то же время отмечается, что "значение индекса на уровне 90,5% на 01.01.2020 г. означает, что до 38 кредитных организаций (9,5% расчетной базы индекса) в 2020 году находятся в зоне повышенного риска".

Аналитики считают, что повышение индекса произошло из-за уменьшения количества отзывов лицензий у банков. В 2019 году лицензии на осуществление банковских операций были отозваны у 28 кредитных организаций против 57 в 2018 году. "Рост индекса обусловлен статистикой дефолтов кредитных организаций за 2019 год, с учетом которой осуществляется сопоставление вероятностей дефолта банкам на основе их фактических или вероятных уровней рейтинга", - говорится в материале.

Несмотря на повышение индекса здоровья кредитных организаций, эксперты указывают на то, что в 2019 году ускорилась консолидация банковского сектора. Так, за 2019 год произошло 12 реорганизаций кредитных организаций, в том числе в форме присоединения к более крупным и устойчивым банкам. Лицензии трех кредитных организаций были добровольно аннулированы без допущения дефолта, поясняют эксперты.

По оценкам агентства, из 404 банков, которые имеют рейтинг "Эксперт РА", 221 присвоен рейтинг ruB+ и ниже, то есть они имеют низкую кредитоспособность. Среди таких банков преобладают небольшие кредитные организации без определенной бизнес-модели, отмечается в исследовании.