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Минфин: проект о повышении страховых взносов для ИП не несет рисков для предпринимателей

Отмечается, что порядок уплаты страховых взносов не меняется

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Законопроект об индексации фиксированных платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное и медицинское страхование для индивидуальных предпринимателей в 2021-2024 годах не несет рисков для бизнеса и необходим для сохранения формируемых сегодня пенсионных прав. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства финансов РФ.

"Законопроектом предусмотрена индексация фиксированных платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для ИП в 2021-2024 годах, как и ранее, пропорционально росту предельной величины базы для выплат работникам. Это стандартная процедура, которая не несет рисков для предпринимателей и необходима для сохранения формируемых сегодня пенсионных прав. Тогда как повышение фиксированного взноса, например, в пределах инфляции привело бы к снижению пенсионных прав", - говорится в сообщении Минфина.

Отмечается, что порядок уплаты страховых взносов не меняется. Минфин подчеркивает, что законопроект не окажет негативного влияния на развитие малого и среднего предпринимательства в стране.

"Стоит обратить внимание на то, что Минэкономразвития России также не видит рисков в принятии законопроекта. По итогам анализа ими сделан вывод, что он не вводит избыточные ограничения и обязанности для предпринимателей", - пояснили в Минфине, добавив, что законопроект не приведет к возникновению необоснованных расходов у предпринимателей.

В ноябре 2019 года Минфин РФ опубликовал законопроект, которым предлагается повысить сумму страховых взносов плательщикам, не являющимся работодателями, в том числе индивидуальным предпринимателям, адвокатам, нотариусам и иным лицам. Отмечалось, что повышение страховых взносов может принести Пенсионному фонду и Федеральному фонду обязательного медицинского страхования 974 млрд рублей за период с 2021 по 2024 гг.

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