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Американские власти обвинили Олега Тинькова в сокрытии сведений об активах на $1 млрд

Бизнесмену предъявилиобвинения по двум пунктам, по каждому из них ему могут грозить до трех лет тюрьмы

НЬЮ-ЙОРК, 6 марта. /ТАСС/. Власти США утверждают, что российский бизнесмен Олег Тиньков нарушил американское налоговое законодательство, предоставив неверные данные о своих активах при отказе от американского гражданства. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте Министерства юстиции США.

Как отмечается в документе, Тиньков, "по всей видимости, скрыл активы и доходы в размере $1 млрд, когда отказался от американского гражданства". Тинькову инкриминируется "мошенничество с налогами".

В обвинительном заключении, которое было подано в федеральный суд Северного округа штата Калифорния в сентябре 2019 года, но раскрыто только сейчас, отмечается, что Тинькову предъявлены обвинения по двум пунктам. Как уточняет Минюст США, по каждому из них ему могут грозить до трех лет тюрьмы.

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