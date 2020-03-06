Эксперты: продажи спорттоваров к 8 Марта выросли на 28%

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Продажи спортивных товаров в преддверии 8 марта выросли на 28% по сравнению с прошлым годом, при этом продажи ювелирных изделий в денежном выражении, напротив, снизились на 3%. Об этом свидетельствуют данные IT-компании "Платформа ОФД". Эксперты сравнивали данные о продажах, поступающие с 900 тыс. касс со всей России (ежедневно порядка 35-40 млн кассовых чеков), за первые дни марта 1-3 марта 2020 года, и аналогичный период прошлого года.

"Рост продаж косметики в денежном выражении составил 3%. Средний чек покупки за один поход в магазин - 1360 руб. - символически вырос на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост продаж электроники и гаджетов составил 4%. Средний чек покупки - 5570 руб., на 2% выше, чем в прошлом году. Рост продаж спорттоваров и фитнеса составил 28%. Средний чек покупки - 4050 руб., на 3% выше, чем в прошлом году. Продажи ювелирных изделий снизились на 3%. Средний чек покупки - 6110 руб., что на 11% выше, чем в прошлом году", - отмечают эксперты.

По словам представителя Ozon Марии Заикиной, интерес к спортивным товарам в качестве подарков на 8 марта объясняется возрастающей популярностью здорового образа жизни. "Продажи спортивных товаров выросли на Ozon на 129% год к году, а чаще всего дарят аксессуары для домашних тренировок и спортивную одежду - ее продажи выросли с середины февраля на 196%". - отметила она.

В сервисе доставки продуктов из торговых сетей "СберМаркет" также отметили тренд на покупку безглютеновых и низкокалорийных сладостей перед 8 марта.

"Вместе с тем, каждый год появляются новые тренды: Мы видим, что подарки дарят не только мужчины, но и женщины - поздравить женщин в семье, подруг, коллег. Мужчины дарят электронику, парфюмерию и ювелирные украшения; женщины чаще покупают в подарок аксессуары, товары для хобби и творчества, а также товары для взрослых", - отметила представитель Ozon. По данным исследования Mail.ru Group и ResearchMe, женщины на 8 марта планируют тратить меньше, чем мужчины: 32% выделят на все подарки не более 1 000 руб., 42% - от 1 000 до 3 000 руб., 26% - больше 3 000 руб. (17%, 35% и 48% соответственно среди мужчин).

Традиционные подарки

Как свидетельствуют данные ретейлеров, россияне все же не отказываются от традиционных подарков на 8 марта. Так, в Ozon с середины февраля продажи духов выросли на 268%, электроники - на 211%, а косметика и женские аксессуары - на 200% год к году. По данным "Яндекс.Маркет", накануне праздника традиционно вырос спрос на конфеты в коробках и подарочные сертификаты - их стали искать почти в 2 раза чаще. Особым спросом также пользуются наборы для макияжа и парфюмерия, среди гаджетов - электробигуди (спрос вырос в 2 раза) и техника для укладки волос (в 1,5 раза).

Клиенты Wildberries также в качестве подарков чаще всего приобретают уходовую косметику (в феврале и начале марта россияне приобрели на Wildberries 525 тыс. штук кремов общим объемом около 19 тонн, самым щедрым подарком стал набор кремов для ухода за телом за 16 тыс. рублей). На втором и третьем месте в рейтинге таких подарков оказались шампуни и косметические маски. В период с 1 февраля по 4 марта, по сравнению периодом новогодних праздников, выросли продажи фигурного шоколада (+358%), подарочных наборов сладостей (+237%), конфет (+208%), печенья (+187%) и зефира (+141%). Самым популярным подарком для девочек стали куклы. В феврале родители приобрели 74 тыс. кукол, 37 тыс. интерактивных игрушек.

Спрос на конфеты в "СберМаркете" накануне праздника вырос на 40%. Так, один из клиентов в Санкт-Петербурге сделал заказ на 29 кг конфет. Продажи кукол перед праздником в сервисе увеличились в 4 раза.

По данным Wildberries и бренда ювелирных украшений Sokolov среди ювелирных украшений у покупателей к празднику пользуются спросом ожерелья (спрос вырос на Wildberries на 117%, ювелирных шармов - на 111%), украшения из золота, ювелирные изделия из золота с бриллиантами. "Перераспределение спроса в сторону дорогих подарков дает прирост по среднему чеку на 30-40%. Немаловажная тенденция, которую мы отмечаем, - приобретение подарочных сертификатов", - отметил директор по маркетингу бренда Sokolov Алексей Карев.

В "Ситилинк" подтвердили, что накануне 8 марта большинство покупок (69%) совершалось с чеком до 5 000 рублей, 13% пришлось на подарки стоимостью от 5 000 рублей до 12 000 рублей. Самой популярной в предпраздничный период по традиции стала категория "красота и уход за собой" (продажи выросли на 213% по сравнению со средними продажами в 2020 году). Лидерами в категории стали мультистайлеры (+117%) и зубные щетки (+80%). Второй по по популярности стала категория "здоровое питание, кулинария, дом" (лидеры продаж - наборы посуды (+423%) и кофемашины (+213%). Самыми востребованными в категории "электроника для досуга" оказались умные колонки (+2128%) и смарт-часы (+317%). "По сравнению с прошлым годом мы видим, что при выборе подарков мужчины стали учитывать динамичный образ жизни современных женщин", - поделился директор по маркетингу "Ситилинк" Александр Дедов.

В "Связном" средний чек у мужчин на покупку с 1 по 5 марта составил 16,8 тыс. рублей. Наиболее популярным подарком для женщин стали смартфоны, умные часы и фитнес-трекеры.