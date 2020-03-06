Власти Японии выделят $4,7 млрд для помощи компаниям из-за нехватки китайских туристов

ТАСС, 6 марта. Власти Японии выделят 500 млрд иен (около $4,7 млрд) для помощи компаниям, которые страдают из-за отсутствия туристов из Китая, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил генеральный секретарь правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) в Японии, однопартиец премьера Хиросигэ Сэко в интервью газете " Известия ", опубликованном в пятницу.

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"Правительство намерено выделить достаточно средств, чтобы смягчить негативное влияние. Мы уже подготовили 500 млрд иен из бюджета для финансовой помощи компаниям, страдающим от отсутствия китайских туристов", - сообщил он изданию.

Ранее сообщалось, что с 23 февраля число пассажирских авиарейсов между Японией и материковым Китаем сокращается почти на 80% по сравнению с уровнем до вспышки заболевания.

Число случаев заражения новым коронавирусом в Японии достигло 1056 человек. Около 60 заболевших по всей стране находятся в тяжелом состоянии. Число жертв коронавируса в Японии не изменилось и составляет 12 человек. Среди зараженных большинство (706 человек) приходится на пассажиров и членов команды круизного лайнера Diamond Princess.