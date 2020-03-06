СМИ: "Новатэк" и японская Saibu Gas в марте создадут СП со штаб-квартирой в Сингапуре

ТОКИО, 6 марта. /ТАСС/. Российская компания "Новатэк" и японская Saibu Gas планируют в течение марта создать совместное предприятие (СП) для использования СПГ-терминала в городе Китакюсю (юго-запад Японии). Как сообщила в пятницу газета Nikkei, штаб-квартира СП расположится в Сингапуре.

Издание отмечает, что доля "Новатэк" в СП должна составить 49%, а Saibu Gas - 51%. Компании также намерены согласовать бизнес-план и предполагаемые расходы на расширение терминала, который носит название "Хибики". Он занимает площадь около 330 тыс. кв. м и имеет значительный потенциал для строительства дополнительных мощностей и инфраструктуры.

Сам терминал был построен в 2014 году. Объем двух его резервуаров составляет 360 тыс. килолитров. Ожидается, что после 2020 года начнется возведение еще одного резервуара для СПГ. Также там будет построена электростанция, работающая на сжиженном газе.

Совместное использование терминала предполагает выгрузку и хранение произведенного в Арктике на мощностях "Новатэк" сжиженного природного газа на базе "Хибики". Там его планируется перегружать на другие танкеры и доставлять потребителям. Это позволит не направлять из Арктики к потребителям танкеры-ледоколы, эксплуатация которых обходится достаточно дорого, а использовать для этого обычные более экономичные суда. Наличие базы в Китакюсю также призвано обеспечить более гибкую работу с потенциальными покупателями СПГ, считает газета.

Экспорт сжиженного природного газа из России в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) вырос в 2018 году на 58,6% по сравнению с предыдущим годом и составил 26 млрд кубометров. Меморандум об использовании терминала в Китакюсю "Новатэк" и Saibu Gas подписали в декабре 2018 года.