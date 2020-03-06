"Известия": число женщин-водителей в России с 2017 года увеличилось почти в 6,5 раз

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Число россиянок, желающих работать водителями, выросло с 2017 года почти в 6,5 раз. Об этом в пятницу сообщает газета "Известия".

Как пишет издание со ссылкой на сервис "Работа.ру", с 2017 года количество резюме от женщин, претендующих на работу водителями автотранспорта, увеличилось с 7 тыс. до 45 тыс. При этом, по данным сервиса по поиску работы HeadHunter, которые приводит газета, только в Москве за последние два года число резюме таких соискательниц выросло почти в два раза - с 460 в январе 2018 года до 829 в январе 2020 года.

Возросшее количество женщин-водителей зафиксировали и сервисы по заказу такси. В "Яндекс.Такси" изданию рассказали, что за последние полгода число женщин за рулем выросло в сервисе почти на треть.

В сервисах по поиску работу отметили в целом тенденцию на все большую популярность традиционно "мужских" профессий среди женщин. К примеру, по данным "Работа.ру", число резюме от женщин-кузнецов выросло с четырех в 2017 году до 18 в 2020-м, а количество женщин-слесарей, которые разместили свои резюме на портале, выросло с 91 в 2017 году до 1263 к 2020 году. При этом данных о динамике количества резюме от соискателей-мужчин издание не приводит.

В прошлом году Минтруд утвердил новый перечень производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями, где ограничивается применение труда женщин. В устаревшем перечне было порядка 400 запрещенных для женщин профессий, в обновленном - порядка 100. Документ разрешил принимать на работу женщин таких профессий, как машинист электропоезда, электрички, скоростных и высокоскоростных поездов, водитель фуры, а также боцман или матрос на судне. В число запрещенных для женщин отраслей по-прежнему входят химические производства, подземные и горные работы, металлообработка, бурение скважин, добыча нефти и газа и ряд других. Документ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Также заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщал, что Московский метрополитен приступит к обучению женщин профессии машиниста в марте 2020 года, а с 2021 года впервые после войны женщины смогут управлять поездами столичной подземки.