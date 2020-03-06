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Амуро-Хинганскую ТОР в Еврейской АО намерены расширить под проекты новых резидентов

Инвесторы собираются заниматься бизнесом по обработке древесины, переработке сои, разработке месторождений и выпуску кондитерских изделий

ТАСС, 6 марта. Границы Территории опережающего развития "Амуро-Хинганская" в Еврейской автономной области планируют расширить под проекты инвесторов, намеренных ввести новые предприятия в рамках преференциальных режимов. Об этом ТАСС сообщил врио губернатора области Ростислав Гольдштейн в пятницу.

"ТОР "Амуро-Хинганская" для региона - это рост налоговых поступлений и благосостояния людей, привлекательный рынок труда. Сегодня регион проводит работу по привлечению новых резидентов. Разработаны и согласованы с управляющей компанией ТОР "Хабаровск" три дорожные карты мероприятий по расширению ТОР "Амуро-Хинганская", - сказал Гольдштейн.

В ЕАО действует одна ТОР, она создана в 2016 году. Три резидента реализуют проекты по разработке месторождения графита, по строительству завода металлоконструкций и предприятий по глубокой переработке сои и переработке древесины. Объем вложений оценивается в 13,6 млрд рублей. Ожидается создание свыше 1 тыс. рабочих мест.

Как пояснила ТАСС и.о. зампредседателя облправительства Галина Соколова, границы ТОР необходимо расширить, поскольку инвесторы планируют реализовать проекты за пределами существующих площадок. Один из таких - проект отработки хвостохранилища горно-обогатительного комбината Хинганского месторождения олова и разработки Центрального и Березовского месторождений олова компанией "Ресурсы Малого Хингана".

Инвесторы также заявили проекты по созданию производства кондитерских изделий и деревоперерабатывающего производства с выпуском столярных изделий, добавила Соколова. Китайский инвестор выразил намерение заняться деревообработкой в рамках ТОР. Еще один проект планирует реализовать строительная компания из Хабаровска. Инвесторы хотят построить завод по переработке сои. Кроме того, вопрос вхождения в ТОР прорабатывается компанией "Русское горно-химическое общество", занимающейся разработкой месторождений брусита в Еврейской АО, сообщила Соколова.

ТОР - это территория с особым правовым ведением предпринимательской деятельности. Инвесторам предоставляются налоговые и административные государственные преференции. Среди основных - снижение налога на прибыль, освобождение от уплаты земельного налога и налога на имущество, финансирование строительства объектов инфраструктуры ТОР за счет бюджетных средств, беспошлинный и безналоговый ввоз, хранение, потребление иностранных товаров внутри ТОР, сокращенное время контрольных проверок. В Дальневосточном федеральном округе действуют 20 территорий опережающего развития.

Теги
РоссияГольдштейн, Ростислав ЭрнстовичХабаровский крайЕврейская автономная областьДальний Восток
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