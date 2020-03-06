Фонд моногородов выдаст займ в 17 млн рублей первому резиденту ТОР в Тулуне

ИРКУТСК, 6 марта. /ТАСС/. Фонд развития моногородов РФ выдаст беспроцентный займ в размере более 17 млн рублей компании "Кедр", которая стала первым резидентом территории опережающего развития (ТОР) в иркутском Тулуне. Об этом в пятницу говорится в сообщении пресс-службы правительства Иркутской области.

"Беспроцентный займ выдаст Фонд развития моногородов предприятию из Тулуна на расширение производства по переработке дикорастущего сырья ООО "Кедр". Сумма займа составит более 17 млн рублей. Соответствующее соглашение подписано гендиректором Моногорода.РФ, зампредседателя ВЭБ.РФ Ириной Макиевой и гендиректором ООО "Кедр" Светланой Васильевой", - сообщает пресс-служба.

Инвестор планирует расширить действующее производство по переработке дикорастущего сырья и консервированию овощей и фруктов. Будет создано предприятие по выпуску готовой продукции из кедрового ореха, замороженной и сушеной ягоды, джемов, морсов. Полученные средства инвестор направит на приобретение земельного участка и зданий, автоматической блочно-модульной котельной. Общая стоимость проекта составляет более 30 млн рублей.

Постановление правительства РФ о создании территории опережающего развития в Тулуне, которая поможет восстановить экономику муниципалитета, было подписано 16 декабря 2019 года, в нем определено 45 видов экономической деятельности, при осуществлении которых действует особый правовой режим. Инвесторы, которые будут реализовывать проекты в статусе резидентов и создавать рабочие места, получат льготы и преференции. Всего власти Иркутской области ведут переговоры с 20 компаниями - потенциальными резидентами тулунской ТОР. Среди них инвесторы с проектами строительства завода стеклокомпозитов, производства домокомплектов, кондитерских изделий и другие проекты.

По оценке Министерства экономического развития Иркутской области, ущерб от паводка малому и среднему бизнесу в Тулуне составил порядка 1,4 млрд рублей, пострадали 260 предприятий. По планам властей, создание ТОР "Тулун" позволит к 2029 году диверсифицировать экономику моногорода, снизить зависимость от градообразующего предприятия - филиала "Разрез Тулунуголь" компании "Востсибуголь", повысить инвестиционную привлекательность территории, создать более 650 постоянных рабочих мест, привлечь более 1,5 млрд рублей инвестиций.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводка. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах были подтоплены почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов смыты потоком воды, почти 7 тыс. строений подлежат сносу.