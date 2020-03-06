РБК: доля женщин во главе топ-200 крупнейших компаний России составляет 6,5%

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Женщины в России руководят каждой пятой компанией, однако среди руководителей топ-200 крупнейших российских компаний женщин лишь 6,5%. Об этом сообщает в пятницу издание РБК со ссылкой на исследование консалтинговой компании Deloitte.

По данным исследования, доля женщин-руководителей в стране примерно в 4,5 раза выше средней по миру. В то же время по этому показателю Россия уступает Европе, где доля женщин на руководящих позициях в компаниях составляет 34,8%.

Самая высокая доля россиянок на посту руководителя наблюдается в небольших компаниях с выручкой менее 800 млн руб. в год, при этом в крупных компаниях она снижается до 12%, а в топ-200 крупнейших - падает до 6,5%. "Четко просматривается следующая взаимосвязь: чем больше объем выручки в компании, тем ниже процент женщин-CEO", - констатируют авторы исследования, изучив данные более 224 тыс. компаний, представляющих 19 отраслей экономики России, пишет РБК.

Отмечается, что чаще всего женщины-руководители встречаются в сфере образования - они руководят почти 42% компаний в этой области, в сфере здравоохранения (39%), финансов (29%), ритейла (24%) и недвижимости (22%). Реже всего женщины руководят компаниями, которые работают в сферах добычи полезных ископаемых, госсекторе и сфере обеспечения безопасности (по 6%).

Анализируя кредитную историю и финансовые показатели компании с разбивкой по объему выручки в 2012-2017 годах, авторы исследования приходят к выводу, что в микрокомпаниях процент дефолтов у женщин-CEO стабильно ниже в среднем на 15%, в небольших компаниях эта разница сокращается до 8%, а в крупных - отсутствует.

В исследовании указывается, что женщины во всех случаях демонстрируют высокий уровень эффективности при управлении капиталом и валовой прибылью, у микрокомпаний под руководством женщин стабильно выше все финансовые показатели, в то время как в небольших компаниях женщины-начальники демонстрируют в среднем лучшую, чем у мужчин, рентабельность продаж по валовой прибыли, но меньшую эффективность по чистой прибыли. При этом авторы исследования посчитали невозможным сделать вывод о превосходстве руководителей того или иного пола для средних и крупных компаний из-за небольшого числа женщин, возглавляющих такие компании, а также из-за того, что женщины зачастую занимают руководящий пост в таких организациях в стрессовых для компании условиях. Как пишет издание, на основании имеющихся данных эксперты Deloitte отмечают, что средние и большие компании с женщинами во главе демонстрируют более высокие показатели рентабельности капитала, однако рентабельность продаж по чистой прибыли выше у мужчин-руководителей.