В чем обвиняют Олега Тинькова

Обвинения в отношении Тинькова
Налоговая служба США инициировала судебные слушания в Лондоне в отношении бизнесмена Олега Тинькова. Слушания начались в феврале и продлятся до апреля.
Власти США обвинили Тинькова в сокрытии сведений об активах на $1 млрд. По данным Министерства юстиции Соединенных Штатов, бизнесмен представил налоговую декларацию, содержащую заведомо ложную информацию, а также привел неверные данные в документах при отказе от американского гражданства. До 2013 года Тиньков был гражданином США.
По каждому из двух пунктов обвинения Тинькову может грозить до трех лет тюрьмы, а также штраф, размер которого не уточняется.
Ограничения в отношении бизнесмена
Минюст США сообщил об аресте бизнесмена в Лондоне. По данным Sunday Express, он выплатил залог в £20 млн ($36 млн) для того, чтобы находиться на свободе.
При этом он обязан сдать в полицию свои кипрский и российский паспорта, а также вид на жительство в Италии.
На время разбирательства Тиньков останется в Лондоне. Передвижения бизнесмена будут контролироваться электронным способом. Кроме того, он должен находиться в своей квартире в Кенсингтоне с 19:00 до 07:00 и три раза в неделю отмечаться в полиции.
Также Sunday Express сообщает, что Тиньков не может выезжать за пределы лондонской кольцевой автодороги М25.
Ход расследования
Бизнесмен участвует в слушаниях в качестве частного лица. Как заявили в TCS Group (головная компания "Тинькофф банка"), ситуация не затрагивает ни одну из компаний группы "Тинькофф".
В "Тинькофф банке" в свою очередь отметили, что группа самостоятельно сообщила об участии Тинькова в судебных слушаниях для прозрачного соблюдения всех юридических норм.
Тиньков уверен в урегулировании дела в кратчайшие сроки.
Следующее слушание пройдет 27 апреля.
Влияние на бизнес
После сообщения о судебных слушаниях в отношении Тинькова стоимость депозитарных расписок TCS Group в ходе торгов на Лондонской фондовой бирже упала на 10,8% - до $21,05 за бумагу.
При этом в TCS Group подчеркивают, что эта ситуация не влияет на работу совета директоров компании и правления "Тинькофф банка". Бизнесмен не является членом ни одного из этих советов.