В чем обвиняют Олега Тинькова

Минюст США сообщил об аресте бизнесмена в Лондоне. По данным Sunday Express, он выплатил залог в £20 млн ($36 млн) для того, чтобы находиться на свободе.

При этом он обязан сдать в полицию свои кипрский и российский паспорта, а также вид на жительство в Италии.

На время разбирательства Тиньков останется в Лондоне. Передвижения бизнесмена будут контролироваться электронным способом. Кроме того, он должен находиться в своей квартире в Кенсингтоне с 19:00 до 07:00 и три раза в неделю отмечаться в полиции.

Также Sunday Express сообщает, что Тиньков не может выезжать за пределы лондонской кольцевой автодороги М25.