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В чем обвиняют Олега Тинькова

Председатель совета директоров АО "Тинькофф Банк" Олег Тиньков
© Донат Сорокин/ТАСС
Власти США инициировали судебные слушания в отношении бизнесмена, его обвинили в сокрытии сведений об активах на $1 млрд

Обвинения в отношении Тинькова

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Налоговая служба США инициировала судебные слушания в Лондоне в отношении бизнесмена Олега Тинькова. Слушания начались в феврале и продлятся до апреля.

Власти США обвинили Тинькова в сокрытии сведений об активах на $1 млрд. По данным Министерства юстиции Соединенных Штатов, бизнесмен представил налоговую декларацию, содержащую заведомо ложную информацию, а также привел неверные данные в документах при отказе от американского гражданства. До 2013 года Тиньков был гражданином США.

По каждому из двух пунктов обвинения Тинькову может грозить до трех лет тюрьмы, а также штраф, размер которого не уточняется.

Ограничения в отношении бизнесмена

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Минюст США сообщил об аресте бизнесмена в Лондоне. По данным Sunday Express, он выплатил залог в £20 млн ($36 млн) для того, чтобы находиться на свободе.

При этом он обязан сдать в полицию свои кипрский и российский паспорта, а также вид на жительство в Италии.

На время разбирательства Тиньков останется в Лондоне. Передвижения бизнесмена будут контролироваться электронным способом. Кроме того, он должен находиться в своей квартире в Кенсингтоне с 19:00 до 07:00 и три раза в неделю отмечаться в полиции

Также Sunday Express сообщает, что Тиньков не может выезжать за пределы лондонской кольцевой автодороги М25. 

Ход расследования

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Бизнесмен участвует в слушаниях в качестве частного лица. Как заявили в TCS Group (головная компания "Тинькофф банка"), ситуация не затрагивает ни одну из компаний группы "Тинькофф".

В "Тинькофф банке" в свою очередь отметили, что группа самостоятельно сообщила об участии Тинькова в судебных слушаниях для прозрачного соблюдения всех юридических норм.

Тиньков уверен в урегулировании дела в кратчайшие сроки.

Следующее слушание пройдет 27 апреля.

Влияние на бизнес

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После сообщения о судебных слушаниях в отношении Тинькова стоимость депозитарных расписок TCS Group в ходе торгов на Лондонской фондовой бирже упала на 10,8% - до $21,05 за бумагу.

При этом в TCS Group подчеркивают, что эта ситуация не влияет на работу совета директоров компании и правления "Тинькофф банка". Бизнесмен не является членом ни одного из этих советов.

 

Теги
СШАВеликобританияРоссияДело в отношении Олега Тинькова
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