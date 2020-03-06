{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Севастополя определили участок для строительства оптово-распределительного центра

Его разместят на участке в районе Камышового шоссе

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 марта. /ТАСС/. Севастопольский оптово-распределительный центр (ОРЦ) планируется разместить на участке в районе Камышового шоссе, ведутся переговоры с потенциальным инвестором, сообщили в четверг ТАСС в правительстве города.

Для сдерживания цен на продукты питания, которые на полуострове выше, чем в соседних регионах РФ, планируется открыть в Крыму и Севастополе логистические центры. В правительстве Севастополя заявляли, что уже велись переговоры с потенциальными инвесторами, идет подбор участка.

"Совместно с АО "Корпорация развития Севастополя" рассмотрен участок в границах проектируемого индустриального парка в городе Севастополь, площадью порядка 10 га", - говорится в официальном ответе на запрос ТАСС. Согласно кадастровому номеру, выбранный участок находится в районе Камышового шоссе в южной части города.

В правительстве города отметили, что создание ОРЦ поможет увеличить региональный товарооборот и будет способствовать развитию бизнеса, снизит потери и издержки, позволит поставлять и хранить продовольствие на более выгодных условиях.

На складах возможно хранение товаров при температуре от минус 24 до плюс 20 градусов, в том числе в специальных хранилищах для овощей и фруктов. Возможный объем единовременного хранения товаров составляет до 5-8 тыс. тонн, годовой объем грузооборота может составлять до 400 тыс. тонн. Основные планируемые к хранению группы товаров - это свежие фрукты и овощи, мясо, птица, молоко и молочные продукты, рыбопродукты, бакалея, напитки.

"На сегодняшний день в адрес правительства Севастополя поступило предложение по вопросу создания на взаимовыгодных условиях оптово-распределительного центра в городе Севастополе", - добавили в правительстве города.

Теги
РоссияСевастополь
Реклама на ТАСС
Леденящая жажда скорости. Как вертолет Ми-171А2 и гонщики "растопили" лед Байкала
Три дня гонщики со всего мира в разных классах автотехники ставили рекорды скорости на ледяной глади Баргузинского залива озера Байкал. Журналисты ТАСС своими глазами увидели, как это происходило в экстремальных условиях снежной Бурятии, и пообщались с некоторыми участниками и организаторами "Байкальской мили"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС