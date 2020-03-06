Власти Севастополя определили участок для строительства оптово-распределительного центра

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 марта. /ТАСС/. Севастопольский оптово-распределительный центр (ОРЦ) планируется разместить на участке в районе Камышового шоссе, ведутся переговоры с потенциальным инвестором, сообщили в четверг ТАСС в правительстве города.

Для сдерживания цен на продукты питания, которые на полуострове выше, чем в соседних регионах РФ, планируется открыть в Крыму и Севастополе логистические центры. В правительстве Севастополя заявляли, что уже велись переговоры с потенциальными инвесторами, идет подбор участка.

"Совместно с АО "Корпорация развития Севастополя" рассмотрен участок в границах проектируемого индустриального парка в городе Севастополь, площадью порядка 10 га", - говорится в официальном ответе на запрос ТАСС. Согласно кадастровому номеру, выбранный участок находится в районе Камышового шоссе в южной части города.

В правительстве города отметили, что создание ОРЦ поможет увеличить региональный товарооборот и будет способствовать развитию бизнеса, снизит потери и издержки, позволит поставлять и хранить продовольствие на более выгодных условиях.

На складах возможно хранение товаров при температуре от минус 24 до плюс 20 градусов, в том числе в специальных хранилищах для овощей и фруктов. Возможный объем единовременного хранения товаров составляет до 5-8 тыс. тонн, годовой объем грузооборота может составлять до 400 тыс. тонн. Основные планируемые к хранению группы товаров - это свежие фрукты и овощи, мясо, птица, молоко и молочные продукты, рыбопродукты, бакалея, напитки.

"На сегодняшний день в адрес правительства Севастополя поступило предложение по вопросу создания на взаимовыгодных условиях оптово-распределительного центра в городе Севастополе", - добавили в правительстве города.