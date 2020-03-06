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Российский производитель судов с полимерным корпусом представит продукцию в Швеции

Делегация из России впервые примет участие в международной выставке морской индустрии "Все для моря 2020", которая пройдет в Стокгольме

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 марта. /ТАСС/. Единственный в России производитель катеров с корпусом из полиэтилена высокой плотности "РИФ" (Ростов-на-Дону) представит свою продукцию на международной выставке "Все для моря 2020" в Швеции. Представители компании включены в состав российской делегации, которая принимает участие в мероприятии впервые, сообщил в пятницу ТАСС генеральный директор предприятия Геннадий Василюк.

"С 6 по 15 марта завод принимает участие в международной выставке морской индустрии "Все для моря 2020", которая пройдет в Стокгольме. Мы планируем к показу наш катер в составе российских производителей. Российская делегация впервые принимает участие в данной выставке", - сказал он.

По словам Василюка, катер "РИФ" успешно эксплуатируется в яхт-клубе в Монако уже два года, однако предприятие намерено расширить свою деятельность на европейском рынке. "Параллельно занимаемся выходом в страны Европы. Катер "РИФ" 75 "Брат" эксплуатируется в яхт-клубе Монако уже второй год", - подчеркнул гендиректор.

Ежегодная международная специализированная судостроительная выставка "Все для моря" является крупнейшим мероприятием отрасли. Как сообщается на сайте торгпредства РФ в Швеции, в ней принимают активное участие судостроительные компании из Центральной и Северной Европы - Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов и двух десятков других стран. Общий размер выставочной площади составляет 52 тыс. кв. м.

АО "РИФ" входит в группу компаний АО "Ростовский порт" и является единственным в России судоремонтным заводом, выпускающим катера из полиэтилена. Согласно сайту компании, модельный ряд включает более 20 типов катеров - разъездных, патрульных, рабочих, пассажирских, способных выполнять функции как гражданского, так и специального назначения.

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ШвецияРоссияРостовская область
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