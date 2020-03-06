Иностранные инвестиции в экономику Хайнаня в январе выросли на 366,4%, до $115,5 млн

ХАЙКОУ /Китай/, 6 марта. /ТАСС/. Объем иностранных инвестиций в экономику южнокитайской провинции Хайнань в январе увеличился в годовом исчислении на 366,4%, до 115,5 млн долларов. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По данным издания, за соответствующий месяц на острове стали действовать еще 29 предприятий с участием зарубежного капитала. Большинство из них расположено в наиболее динамично развивающихся городах региона - Хайкоу и Санья, а также на территории портовой зоны особого экономического развития Янпу на северо-западе Хайнаня.

Среди проявивших заинтересованность иностранных компаний - коммерческие организации, занимающиеся очисткой воды, добычей полезных ископаемых и производством фармацевтической продукции. Некоторые из них планируют реализовать проекты в сфере передовых технологий и инноваций.

Согласно официальной статистике, иностранные капиталовложения в экономику провинции в 2019 году превысили $1,5 млрд - на 107,8% больше, чем в 2018 году. В ближайшее время Хайнань планирует активно привлекать инвестиции в такие сферы, как финансовые услуги, производство и аренда экологически чистого транспорта, выпуск лекарств и медицинского оборудования. Все эти проекты нацелены на превращение острова в зону передового развития Восточной и Юго-Восточной Азии.

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создает привлекательные условия для инвесторов, формирует развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, где будут расположены кампусы университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.