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Распространение коронавируса нового типа

"Победа" вводит услугу возврата авиабилета за 500 рублей на фоне коронавируса

Услуга позволит отказаться от перелета в любое время после бронирования, но не позднее чем за 48 часов до вылета

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" на фоне ситуации с коронавирусом с 7 марта временно вводит возможность сдать уже купленные билеты за 500 рублей. Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

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Ранее возвратный билет на рейсы "Победы" можно было приобрести только в составе наиболее дорого тарифа авиакомпании. Большинство билетов "Победы" невозвратные.

"Сейчас они (наши клиенты - прим. ТАСС) опасаются планировать отпуска из-за непрогнозируемой ситуации по распространению коронавируса в мире. По их просьбам с 7 марта на сайте "Победы" доступна новая услуга - возврат билета, которая добавляет к стоимости любого базового невозвратного тарифа всего 499 рублей за рейс", - приводятся в сообщении авиакомпании слова ее генерального директора Андрея Калмыкова.

Услуга возврата позволит клиенту отказаться от перелета в любое время после бронирования, но не позднее чем за 48 часов до времени вылета, отмечается в сообщении.

Накануне вторая крупнейшая авиакомпания в России - S7 сообщила, что разрешает пассажирам сдать авиабилеты при оплате сбора в размере 1 тыс. рублей.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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