Азербайджан отгрузил из порта Джейхан первую партиию нефти для Белоруссии

БАКУ, 6 марта. /ТАСС/. Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) отправила из турецкого порта Джейхан первую танкерную партию нефти для Белоруссии объемом 90 тыс. тонн. Об этом сообщил ТАСС в пятницу замначальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью компании Ибрагим Ахмедов.

"Вчера вечером из порта Джейхан отправлена первая партия нефти для Белоруссии объемом 90 тыс. тонн", - сказал представитель SOCAR.

Ахмедов отметил, что вторую партию нефти планируется отправить ориентировочно 20 марта из грузинского порта Супса. Ее объем составит 85 тыс. тонн.

В конце февраля "Белнефтехим" сообщил о заключении с SOCAR сделки на поставку двух танкеров нефти общим объемом 160 тыс. тонн. В концерне уточнили, что сырье начнут поставлять по нефтепроводу Одесса - Броды в марте.

Поставки российской нефти на белорусские НПЗ были остановлены с 1 января, поскольку Москва и Минск не заключили соглашение об условиях поставок на этот год. Из всех российских компаний, поставлявших нефть в Белоруссию, экспорт не прекратил только "Сафмар". 26 февраля "Белнефтехим" сообщил, что с марта нефть на белорусские НПЗ по рыночной цене без премии, помимо компаний группы "Сафмар", начнут поставлять пять новых российских предприятий.