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Мосбиржа нарастила чистую прибыль по МСФО за 2019 год до 20,2 млрд рублей

По словам операционного директора Московской биржи Максима Лапина, в первые месяцы 2020 года рынки московской биржи демонстрируют положительную динамику

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Чистая прибыль Московской биржи по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась по итогам 2019 года по сравнению с предыдущим годом на 2,4% и достигла 20,2 млрд рублей, следует из отчетности биржи.

Комиссионные доходы выросли за отчетный период на 10,7%, до рекордного уровня в 26,2 млрд рублей благодаря росту объема комиссий на срочном рынке, на рынке облигаций и рынке акций. Чистые процентные доходы повысились на 4,1%, до 16,7 млрд рублей за счет реализованного дохода от переоценки инвестиционного портфеля. Операционные расходы возросли на 6,8% и составили 15,4 млрд рублей.

По словам операционного директора Московской биржи Максима Лапина, в 2019 году операционные расходы группы выросли ниже прогнозного диапазона 8-10,0%.

"Операционные расходы, скорректированные на перевыставляемые расходы по рынку зерна, выросли на 8,0%, это позволило нам сохранить положительные значение прибыли на уровне комиссионного дохода без корректировки на разовые резервы. Скорректированная EBITDA увеличилась на 8,6% по сравнению с прошлым годом, скорректированная рентабельность по EBITDA увеличилась до 72,0%. Капитальные расходы составили 2,2 млрд рублей при прогнозном диапазоне в 2-2,5 млрд рублей", - сообщил он журналистам.

По словам Лапина, в первые месяцы 2020 года рынки московской биржи демонстрируют положительную динамику.

Биржа также остается основной площадкой по привлечению капитала российскими компаниями, объем размещений облигаций которых составил в 2019 году 3,17 трлн рублей. 299 компаний разместили 634 выпуска облигаций, в том числе 83 эмитента вышли на рынок впервые.

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