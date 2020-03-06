В Хабаровском крае к 2024 году введут не менее 30 га теплиц

ХАБАРОВСК, 6 марта. /ТАСС/. Хабаровский край увеличит производство овощей в закрытом грунте, введя к 2024 году не менее 30 га теплиц. Об этом сообщается на сайте правительства региона в пятницу.

"К 2024 году краевые власти планируют дополнительно построить не менее 30 га теплиц. В ТОСЭР "Хабаровск" ООО "ТК "Приамурье" уже приступило к реализации такого проекта. Речь идет тепличном комплексе мощностью до 4,5 тыс. тонн овощей в год. Еще один инвестор - ООО "Овощи Дальнего Востока" планирует строительство комплекса на 11 га. В этом случае речь идет 10,6 тыс. тонн овощей в год", - говорится в сообщении.

Ранее заместитель министра по вопросам инвестиций и мелиорации министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края Илья Сычев сообщал ТАСС, что в настоящее время в крае действует четыре теплицы по выращиванию томатов, огурцов, салатов и зелени на площади более 7 га. В сообщении регионального правительства отмечается, что, помимо планов по увеличению тепличного хозяйства, край намерен вдвое нарастить производство собственных овощей в открытом грунте. В 1990 году регион производил 77,4 тыс. тонн таких овощей, а в 2019 году - около 30 тыс.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности России. Согласно показателям доктрины, обеспеченность регионов собственными овощами должна составлять не менее 90%. Хабаровский край, по данным регионального правительства на 2018 год, обеспечен овощами на 30%, картофелем - на 75%. В прошлом году ситуация не стала лучше, поскольку из-за сильных паводков аграрии потеряли часть урожая, а с начала года начались перебои с поставками овощей из Китая из-за распространения коронавируса, что повлияло на цены. По оценке министерства, из Китая в край ежегодно завозится порядка 10% картофеля, капусты и свеклы, 40% моркови и лука, 80% свежих огурцов, 90% свежих помидоров.