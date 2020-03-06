"Ведомости": "Мечел" просит 100 млрд руб. за 51% в Эльгинском проекте

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. "Мечел" просит 100 млрд рублей за свою долю в 51% в Эльгинском угольном проекте, сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к одной из сторон потенциальной сделки.

Таким образом, весь проект может быть оценен в 196 млрд рублей, а доля Газпромбанка, составляющая 49% - в 96 млрд рублей. Сумма сформирована, исходя из долга по проекту перед Газпромбанком, указывает издание. При этом потенциальный покупатель, "А-Проперти" Альберта Авдоляна (одного из основателей телеком-оператора Yota, в настоящее время принадлежит "Мегафону"), по словам источника, предлагает за долю "Мечела" примерно на 20 млрд руб. меньше, чем хочет собственник.

По словам одного из собеседников издания, продажа доли за 100 млрд рублей дала бы "Мечелу" возможность на треть сократить долг и сделать долговую нагрузку управляемой, что позволит произвести реструктуризацию долгов на выгодных условиях.

В конце августа 2019 года стало известно о планах Газпромбанка продать долю в Эльгинском проекте компании "А-Проперти". "Мечел" принял оферту Газпромбанка о выкупе 34% принадлежащего банку пакета за более 30 млрд рублей, однако впоследствии отказался от опциона, объяснив это получением альтернативного предложения, изучение которого требует дополнительного времени и консультаций со всеми сторонами, включая основных кредиторов компании.

В конце января представитель "А-Проперти" сообщил ТАСС о подаче в ФАС ходатайства об одобрении покупки 100% в Эльгинском угольном месторождении. В конце февраля сделка была одобрена ФАС. Представители сторон сделки, а также банк ВТБ, крупнейший кредитор "Мечела", отказались от комментариев изданию.