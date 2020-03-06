Ъ: "Парк будущего" на ВДНХ будет построен группой "Ташир"

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Группа "Ташир" примет участие в создании тематического парка аттракционов "Парк будущего" на ВДНХ, так как компания стала владельцем подрядчика проекта ООО "Пиццаротти И. Е.", сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в группе.

По данным издания, парк займет 17,3 га в южной части ВДНХ. Проект существует с 2017 года в рамках реновации территории ВДНХ. Подрядчиком был выбран "Пиццаротти И. Е.", стоимость проекта составила 11,35 млрд рублей. Изначально завершение строительства было запланировано на сентябрь 2018 года, но к указанному сроку проект так и не был реализован.

Как уточняет "Коммерсантъ", в реестре госзакупок указана новая дата, к которой "Парк будущего" должен быть готов. Это 30 января 2021 года.

В московской мэрии газете пояснили, что проект будет реализован по первоначальному плану, однако в дальнейшем может быть включен в конгрессный комплекс, соинвестором которого выступает "Ташир".

"Парк будущего" станет вторым крупным всесезонным развлекательным парком в столице после крытого тематического детского парка развлечений "Остров мечты", открывшегося 29 февраля.