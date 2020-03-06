{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Акции "Аэрофлота" на Мосбирже снижаются на 6%

Снижение котировок происходит в отсутствие корпоративных новостей

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Обыкновенные акции авиакомпании "Аэрофлот" на Московской бирже снижаются в цене на 6% - до 84,16 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:43 мск.

При этом в минимальных значениях стоимость акций доходила до 83,42 рублей, что на 6,8% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Снижение котировок происходит в отсутствие корпоративных новостей.

"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. Государству в лице Росимущества принадлежит 51,2% акций перевозчика, госкорпорации "Ростех" - 3,5%, институциональным инвесторам - 35,7%, физлицам - 5,1%.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Гендиректор "Фосагро" Гурьев приобрел 0,048% акций компании
Речь идет о 62230 обыкновенных акций
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС