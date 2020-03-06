Акции "Аэрофлота" на Мосбирже снижаются на 6%

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Обыкновенные акции авиакомпании "Аэрофлот" на Московской бирже снижаются в цене на 6% - до 84,16 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:43 мск.

При этом в минимальных значениях стоимость акций доходила до 83,42 рублей, что на 6,8% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Снижение котировок происходит в отсутствие корпоративных новостей.

"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. Государству в лице Росимущества принадлежит 51,2% акций перевозчика, госкорпорации "Ростех" - 3,5%, институциональным инвесторам - 35,7%, физлицам - 5,1%.