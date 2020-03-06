"Магнит" прокомментировал информацию об открытии штаб-квартиры в Москве

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Ретейлер "Магнит", чья штаб-квартира находится в Краснодаре, не рассматривает ее перенос в столицу России, сообщили ТАСС в компании.

Там также подчеркнули, что компания продолжит вести свою операционную деятельность из Краснодара, где была основана 26 лет назад.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила со ссылкой на источники, что компания рассматривает возможность открыть крупный офис в Москве.

Сеть магазинов "Магнит" основана в 1994 году Сергеем Галицким. ВТБ купил у Галицкого 29,1% акций "Магнита" за 138 млрд рублей. В мае 2018 году банк продал 11,82% акций "Магнита" компании Marathon Group Александра Винокурова. Сеть на конец 2019 года объединяла 20725 магазинов, включая 14622 магазинов "у дома". Общая выручка "Магнита" за 2019 год выросла на 10,6% по сравнению с 2018 годом и составила 1,368 трлн рублей.