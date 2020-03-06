Счетная палата расширила план проверок на 2020 год

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Счетная палата РФ в соответствии со стратегией по укреплению культуры публичности и открытости процессов принятия государственных решений расширила план проверок на 2020 год. Об этом в пятницу говорится в сообщении ведомства.

План на текущий год дополнился проверкой эффективности мер государственной поддержки местных и региональных авиаперевозок, а также проверкой результативности работ и расходованию средств на проведения лесоустройства в 2015-2019 годах.

Ведомство проанализирует риски снижения нефтегазовых доходов федерального бюджета, которые связаны с переходом флота на использование низкосернистого топлива и изменениями в структуре мирового топливного рынка.

Также проверка затронет выполнение указов президента об увеличении средней заработной платы отдельных категорий работников отраслей бюджетной сферы.

Еще одно контрольное мероприятие будет посвящено анализу эффективности расходования Минздравом бюджетных средств для проведения Второго национального съезда врачей Российской Федерации в Москве.