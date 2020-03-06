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Мишустин заявил об открытости России к новым инициативам по совершенствованию работы ЕАЭС

По словам премьера, РФ готова взять на себя "функцию локомотива в евразийской интеграции"
Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович и премьер-министр РФ Михаил Мишустин Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович и премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Россия открыта к новым инициативам по совершенствованию работы органов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и готова стать локомотивом евразийской интеграции. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаилом Мясниковичем.

"Мы абсолютно открыты к новым инициативам по совершенствованию работы союзных органов. Россия здесь готова взять на себя все необходимые обязательства, если хотите, функцию локомотива в евразийской интеграции, и, конечно, завершить работу над проектом стратегии евразийской интеграции до 2025 года, обсудить ее на заседании очередного межправсовета 10 апреля в городе Минске", - отметил глава российского кабинета министров.

"Перед возглавляемой вами коллегией стоит ответственная задача: необходимо обеспечить координацию совместных усилий "пятерки" по расширению экономического сотрудничества, включить в интеграционный контур новые сферы - прежде всего, цифровую экономику", - сказал российский премьер.

Мишустин отметил, что Мясникович в четверг посетил Федеральную налоговую службу (ФНС) и ознакомился с тем, как функционирует налоговая цифровая платформа и цифровые сервисы. Это, по мнению российского премьера, тоже может быть интересным базисом для развития ЕАЭС. От эффективности работы, по его словам, будет зависеть привлекательность рынка Союза для инвестиций, экономический рост и улучшение состояния граждан.

В свою очередь, Мясникович рассказал о своем посещении стран - членов ЕАЭС. По их результатам планируется проинформировать глав государств. Такая встреча может состояться 19 мая в Минске.

"В принципе, я хотел бы отметить, что есть достаточно много таких узловых моментов, которые требуют, на мой взгляд, разрешения и которые бы способствовали тому, чтобы действительно интеграция углублялась, сказал он. - Потому что есть определенные недосказанности и есть определенный, на мой взгляд, разрыв между высоким уровнем политических решений, которые приняты главами государств, главами правительств по интеграции, и практическими делами". "Вот этот разрыв мы попытались уладить благодаря инструментам и механизмам проекта стратегических направлений развития, о чем вы совершенно справедливо заметили, до 2025 года", - заключил глава коллегии ЕЭК.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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