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"Транснефть": график отгрузки нефти в Новороссийске восстановится на следующей неделе

В компании отмечают, что отставание от графика по нефти - две позиции, по дизелю - одна

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. "Транснефть" рассчитывает, что график отгрузки нефти на экспорт в порту Новороссийска восстановится к середине следующей недели после приостановки работ в связи со штормовой погодой, сообщил журналистам официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

"В Новороссийске отставание от графика по нефти - две позиции, по дизелю - одна. Все позиции февраля, включая опоздавшие, отгружены и ушли. Вхождение в график отгрузок предполагается к середине следующей недели при условии хорошей погоды", - сказал Демин.

Балтийские порты работают по графику, работы в порту Козьмино возобновлены после шторма. "Шторм в Козьмино закончился. Работы были возобновлены вчера в 17:30 мск, из графика порт не вышел. Балтийские порты работают в графике. Опаздывающих танкеров нет", - добавил Демин.

"В приеме нефти в систему недодают "Томскнефть" (превышение содержания влаги) и "Оренбургнефть" (из-за неисправности оборудования на узле), компенсация до плана - в течение недели". - отметил представитель "Транснефти".

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