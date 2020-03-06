Финалиста "Лидеров России" назначили замглавы Российского энергетического агентства

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Финалист конкурса "Лидеры России" Михаил Гузенко назначен заместителем генерального директора Российского энергетического агентства Министерства энергетики РФ. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей".

В пресс-службе отметили, что ранее Гузенко работал руководителем департамента региональной политики Российского энергетического агентства. По итогам конкурса "Лидеры России" наставником Гузенко стал министр энергетики РФ Александр Новак.

"В новой должности Михаил Гузенко продолжит заниматься управлением имущественным комплексом, а также развитием филиальной сети агентства (61 филиал, зона ответственности - 85 субъектов РФ, более тысячи сотрудников). Кроме того, он займется вопросами цифровой трансформации топливо-энергетического комплекса России", - говорится в сообщении.

По словам Гузенко, конкурс позволил ему взглянуть на себя и свою работу "совершенно по-новому".

"На конкурсе знакомишься с профессионалами из разных отраслей, с которыми можно создавать взаимодополняющие команды, перестраивать свою работу, наполнять ее новыми смыслами, масштабными идеями и актуальными инструментами. Все это необходимо для достижения высоких результатов в условиях новых вызовов" - добавил он.

Первый конкурс "Лидеры России" прошел в 2017-2018 году, второй проходил в 2018-2019 году и стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран, в финал вышли 300 человек, из которых 104 стали победителями. 4 октября 2019 года начался прием заявок на участие в третьем конкурсе, который завершится суперфиналом в Сочи 27-31 марта. За время проведения проекта назначения на высокие должности получили более 150 конкурсантов.

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.