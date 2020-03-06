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Совет директоров "Трансконтейнера" выдвинул кандидатов в новый состав совета

В совете директоров компании 11 мест

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Совет директоров "Трансконтейнера" выдвинул 11 кандидатур для голосования по новому составу, которое состоится на годовом собрании акционеров, говорится в сообщении компании. При этом 26 марта акционеры на внеочередном собрании проголосуют по вопросу о новом составе совета по другому списку кандидатов, а на годовом собрании состав совета будет обновлен.

Дата годового собрания акционеров пока не определена.

В список для голосования на годовом собрании вошли президент группы "Дело" Сергей Шишкарев, экс-глава "Трансконтейнера" Петр Баскаков, советник президента "Дела" Иван Беседин, Ирина Шиткина, Стивен Хеллман, экс-президент Fesco Александр Исурин, генеральный директор управляющей компании "Дело" Артем Поляков, Елена Кунаева, член правления "Рейл Сервис" Сергей Гущин, член совета директоров "ДелоПортс" Дмитрий Паньков, а также бывший совладелец банка "Финансово-промышленный капитал" Сергей Долгов.

В совете директоров "Трансконтейнера" 11 мест.

Контрольный пакет в размере 50% плюс две акции "Трансконтейнера" группа "Дело" приобрела в ноябре 2019 года за 60,3 млрд рублей.

О компании

"Трансконтейнер" является ведущим российским оператором контейнерных интермодальных перевозок.

В настоящее время 50% плюс две акции компании принадлежат группе "Дело", банк ВТБ распоряжается 24,8% акций, во владении "Енисей Капитала" - 25,1%, оставшаяся часть находится в руках стороннего инвестора.

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Россия
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