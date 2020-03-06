МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Авиакомпания Utair с 6 марта сокращает количество рейсов в Милан - с семи до двух рейсов в неделю. Полеты в этом режиме будут продолжаться как минимум до 17 марта. Это следует из сообщения компании.

"Для безопасности пассажиров в условиях распространения коронавируса в Италии Utair временно сокращает количество перелетов из Москвы в Милан и обратно. С 6 по 17 марта включительно авиакомпания оставляет в расписании два рейса в неделю: по средам и воскресеньям",- говорится в сообщении.

Авиакомпания предлагает также вернуть или обменять бесплатно билет, даже по невозвратному тарифу.

"Безопасность пассажиров имеет для нас первостепенное значение. Авиакомпания заранее приняла меры, чтобы не допустить распространения коронавируса. С 1 февраля Utair проводит еженедельную дезинфекцию всех самолетов на международных и внутренних рейсах. Каждый самолет компании, который сейчас прилетает во Внуково из Милана и Берлина, проходит дополнительную дезинфекцию", - заявил президент "Utair - Пассажирские авиалинии" Павел Пермяков. Его слова приводятся в сообщении компании.

О ситуации с полетами в Италию

Ряд авиакомпаний ранее уже отреагировал на ситуацию с коронавирусом в мире.

Так, например, 3 марта лоукостер "Победа", входящий в группу "Аэрофлот", объявил о сокращении полетов в Италию в марте - апреле на 40% из-за падения спроса. "Победа" также ввела услугу возврата авиабилета по невозвратному тарифу по любому маршруту за 500 рублей. У S7 подобная услуга оценивается в 1000 рублей.

Всего в Италии с момента начала вспышки было выявлено 3858 случаев заболевания вызываемой корнавирусом пневмонии. 148 из них закончились летальным исходом. Растет число выздоровевших, которых насчитывается 414 человек. Продолжается распространение заражения, которое охватило все итальянские регионы. Первый случай выявлен в Ватикане. Правительство постановило до 15 марта закрыть все образовательные учреждения в стране. Не исключено, что этот срок будет продлен.